2018-12-27T07:45:30+03:00
Общество

Снежный коллапс в Ижевске: пробки достигли 8 баллов

В ночь с 25 на 26 декабря работали 87 единиц спецтехники
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Олег БекмеметьевФото: Олег Бекмеметьев
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Сложная ситуация на дорогах Ижевска сложилась утром в пятницу, 27 декабря. Пробки достигли 8 баллов, судя по сервису Яндекс Пробки.

Пробка образовалась на улице Удмуртская-Советская, перекресток Удмуртская-Ленина, Ленина-Пушкинская, Карла Маркса-Либкнехта, Орджоникидзе-40 лет Победы, Камбарская, Кирова-Пушкинская, 10 лет Октября-Удмуртская, Телегина. Лучше искать пути объезда.

По словам Олега Бекмеметьева, в ночь с 25 на 26 декабря работали 87 единиц спецтехники. Подрядными организациями производились расчистка зон пешеходных переходов на ул. 10 лет Октября, в гор. Металлургов, подсыпка и подметание проезжей части, тротуаров в гор. Металлургов, на улицах Октябрьского района, расширение проезжей части на ул. Курченко, ул. Кудинова, ул. Самсонова, перекидка снега на ул. 9-е Января, Воткинском шоссе, вывоз снега на ул. Маяковского, ул. Баранова, ул. Владивостокская, ул. Репина, ул. Дзержинского, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. 40 лет Победы, ул. Загородная.

Вывезены 2247,12 куб. м снега, на обработку проезжей части израсходованы 192 тонны песчано-соляной смеси, 2 тонны реагента СБГ.

Кстати, небольшой снег сохранится до конца года, средняя температура останется в пределах −13…−11 градусов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Театральные представления, фестивали, файер-шоу и бесплатные концерты, которые ждут ижевчан с 27 декабря по 7 января(подробнее).

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