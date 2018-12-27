Финансовый спор между отцом и сыном разрешили судебные приставы Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-27T14:27:56+03:00

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Финансовый спор между отцом и сыном разрешили судебные приставы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

- В построенный мужчинами дом заселился только сын, хотя планировалось, что будут жить оба. Отец решил взыскать компенсацию за потраченные деньги и время на строительство в размере 1 миллион 350 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

При поступлении исполнительного документа в службу судебных приставов сыну объяснили, что будет возбуждаться исполнительное производство и будут применены меры принудительного взыскания, в случае не исполнения решения. Чтобы не платить за исполнительский сбор 7% от суммы долга и не быть ограниченным в праве выезда за границу, мужчина принес всю сумму в службу судебных приставов.

Из-за недоверия мужчин к друг другу они настояли на перечислении денег через депозитный счет. Судебные приставы пошли навстречу и исполнительное производство было закрыто.

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