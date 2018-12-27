Совет директоров АО «Ижевские электрические сети» одобрил продажу комплекса

СЕГОДНЯ 13:18 2018-12-27T14:18:51+03:00

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Совет директоров АО «Ижевские электрические сети» одобрил продажу первой части имущественного комплекса. Покупателем станет ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- Эта сделка является одной из крупнейших приватизационных сделок имущества России. Надеемся, что именно такая «умная» приватизация имущества будет новым стандартом качества в нашей республике, - отметил Первый заместитель председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.

На данный момент продадут первую часть комплекса. Средства, вырученные от сделки, направят в бюджет Ижевска. Вторую часть передаваемого имущества поставили в очередь на реализацию в 2019 году.

Также ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обязуется сохранить численность сотрудников.

Напомним, что предложение на покупку ИЭС разослали 18 компаниям (подробнее).

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