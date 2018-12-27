СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-27T15:44:03+03:00

В ролике снялись солист, преподаватель и его учащиеся[видео]

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Участники хореографической школы Ижевска снялись в видеоролике для французского парфюма. Об этом сообщается на странице Государственного театра оперы и балета Удмуртии ВКонтакте.

Миланский конкурс Olibere Paris Fragrances in Motion Awards проводится уже третий раз. Создательница бренда парфюмерии Маржори Олибер считает, что аромат может изменить жизнь и вдохновить на что угодно, даже на съемку авторского кино. В подтверждение этому она организовала международный конкурс Fragrances in Motion.

В ролике для конкурса снялись солист театра оперы и балета Удмуртии, преподаватель хореографической школы Роман Владимиров и его учащиеся – Анастасия Шевченко, Дария Биктаева, Лев Швирид, Яна Кунгурцева, Анна Кудрявцева и Влада Копысова.

Видео снято при активном содействии Театра оперы и балета Удмуртии им. Чайковского и педагогов хореографической школы.

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