Участники хореографической школы Ижевска снялись в видеоролике для французского парфюма
Участники хореографической школы Ижевска снялись в видеоролике для французского парфюма. Об этом сообщается на странице Государственного театра оперы и балета Удмуртии ВКонтакте.
Миланский конкурс Olibere Paris Fragrances in Motion Awards проводится уже третий раз. Создательница бренда парфюмерии Маржори Олибер считает, что аромат может изменить жизнь и вдохновить на что угодно, даже на съемку авторского кино. В подтверждение этому она организовала международный конкурс Fragrances in Motion.
В ролике для конкурса снялись солист театра оперы и балета Удмуртии, преподаватель хореографической школы Роман Владимиров и его учащиеся – Анастасия Шевченко, Дария Биктаева, Лев Швирид, Яна Кунгурцева, Анна Кудрявцева и Влада Копысова.
Видео снято при активном содействии Театра оперы и балета Удмуртии им. Чайковского и педагогов хореографической школы.
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Хореографическая школа, Конкурс Olibere Paris Fragrances in Motion Awards.Учащиеся хореографической школы приняли участие в съемках видеоролика для для Миланского конкурса Olibere Paris Fragrances in Motion Awards. В ролике были заняты солист Театра оперы и балета Удмуртии и преподаватель хореографической школы Роман Владимиров и его учащиеся Анастасия Шевченко, Дария Биктаева, Лев Швирид, Яна Кунгурцева, Анна Кудрявцева и Влада Копысова. Съемка Ирина и Павел Мальновы [malnovyfotovideo Мальновы Фото-Видео ], победители Гран-При конкурса в 2017 году. Видео снято при активном содействии Театра оперы и балета УР им. Чайковского и педагогов хореографической школы.
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