Раз, два,три, елочка, гори: в Ижевске зажглись огни на главной новогодней красавице

СЕГОДНЯ 06:41 2018-12-28T06:41:04+03:00

А также открылся Ледовый городок

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27 декабря на Центральной площади Ижевска зажглись огни на главной новогодней елке и открылась новая площадка для зимних развлечений – Ледовый городок.

Праздник начался в 16:00 и открыл горожанам вход в зимнюю сказку: театральные постановки, игры, конкурсы, лазерное и неоновое шоу, барабаны… Но главным сюрпризом стало появление в центре площадки огромного воздушного шара!

ФОТО: Дмитрий Селезнев

ФОТО: Дмитрий Селезнев

ФОТО: Дмитрий Селезнев

Главной темой Ледового городка стал театр. Здесь можно увидеть Щелкунчика, Жар-птицу, Руслана и Людмилу, попробовать выйти из лабиринта «Сырный город» и вдоволь насадится зимними забавами в большом игровом комплексе «Дворец Спящей красавицы».

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