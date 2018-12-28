2018-12-28T06:41:04+03:00
Общество

Раз, два,три, елочка, гори: в Ижевске зажглись огни на главной новогодней красавице

А также открылся Ледовый городок
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: Дмитрий СелезневФОТО: Дмитрий Селезнев
Изменить размер текста:

27 декабря на Центральной площади Ижевска зажглись огни на главной новогодней елке и открылась новая площадка для зимних развлечений – Ледовый городок.

Праздник начался в 16:00 и открыл горожанам вход в зимнюю сказку: театральные постановки, игры, конкурсы, лазерное и неоновое шоу, барабаны… Но главным сюрпризом стало появление в центре площадки огромного воздушного шара!

ФОТО: Дмитрий Селезнев

ФОТО: Дмитрий Селезнев

ФОТО: Дмитрий Селезнев

ФОТО: Дмитрий Селезнев

ФОТО: Дмитрий Селезнев

ФОТО: Дмитрий Селезнев

Главной темой Ледового городка стал театр. Здесь можно увидеть Щелкунчика, Жар-птицу, Руслана и Людмилу, попробовать выйти из лабиринта «Сырный город» и вдоволь насадится зимними забавами в большом игровом комплексе «Дворец Спящей красавицы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как пройдет празднование Новогодней ночи на Центральной площади?

Еще больше материалов по теме: «Досуг в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии появилась четвертая робото-ферма
В Удмуртии сократят 564 работника бывшего объекта по уничтожению химоружия
В 2019 году в Удмуртии появятся 15 яслей
Колесо обозрения в Летнем саду Ижевска будет работать в новогодние праздники
Ижевчанка пострадала в ДТП в Таиланде
Регоператор по обращению с ТКО провел совещание с перевозчиками, городскими и районными властями Удмуртии
Итоги года дорог подвели в Миндортрансе Удмуртии
«КОМОС ГРУПП» и Ижкомбанк подарили Ижевску самый большой в городе бесплатный каток
Участники хореографической школы Ижевска снялись в видеоролике для французского парфюма
Житель Удмуртии поблагодарил полицейских, которые вернули украденные вещи
Женщину из Удмуртии обвиняют в убийстве мужа
Финансовый спор между отцом и сыном разрешили судебные приставы Удмуртии
Накануне нового года ижевчане смогут посмотреть балет «Щелкунчик»
Совет директоров АО «Ижевские электрические сети» одобрил продажу комплекса
Tele2 запускает безлимитный интернет в Антарктиде
Прокуратура Удмуртии требует заблокировать сайты, где размещены способы изготовления взрывчатки
26 декабря состоялось открытие самого длинного катка в Ижевске
Кальянные в Удмуртии планируют запретить
Две машины столкнулись на одном из поворотов Ижевска
Всё для встречи Нового года: на Центральной площади Ижевска продолжает работу Новогодняя ярмарка