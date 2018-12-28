Раз, два,три, елочка, гори: в Ижевске зажглись огни на главной новогодней красавице
27 декабря на Центральной площади Ижевска зажглись огни на главной новогодней елке и открылась новая площадка для зимних развлечений – Ледовый городок.
Праздник начался в 16:00 и открыл горожанам вход в зимнюю сказку: театральные постановки, игры, конкурсы, лазерное и неоновое шоу, барабаны… Но главным сюрпризом стало появление в центре площадки огромного воздушного шара!
ФОТО: Дмитрий Селезнев
ФОТО: Дмитрий Селезнев
ФОТО: Дмитрий Селезнев
Главной темой Ледового городка стал театр. Здесь можно увидеть Щелкунчика, Жар-птицу, Руслана и Людмилу, попробовать выйти из лабиринта «Сырный город» и вдоволь насадится зимними забавами в большом игровом комплексе «Дворец Спящей красавицы».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как пройдет празднование Новогодней ночи на Центральной площади?
Еще больше материалов по теме: «Досуг в Ижевске»