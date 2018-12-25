Как пройдет празднование Новогодней ночи на Центральной площади?
На Центральной площади пройдет празднование новогодней ночи, начнется мероприятие 31 декабря 2018 года, а закончится 1 января 2019 года в 3.00. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
31 декабря на Центральную площадь можно будет идти уже к 20.00, там до 21.30 на больших светодиодных экранах покажут «Ижевский голубой огонек» - клипы музыкантов Удмуртии. Далее до 22.30 покажут музыкальные фрагменты популярных фильмов.
Также покажут концерт с видеопоздравлениями от предприятий и организаций города. И самые главные поздравления прозвучат от главы Ижевска Олега Бекмеметьева и главы Удмуртии Александра Бречалова.
А как же салют? Будет и он, в полночь над акваторией Ижевского пруда горожане увидят 12 залпов салюта, которые дадут старт Новому году по местному времени.
Праздничную программу продолжит популярная дискотека «Эктоника». В 00.55 всех жителей Ижевска поздравит президент России Владимир Путин, после его обращения прогремит 5-минутный салют.
А после салюта состоится новогодний шоу-концерт «Как в сказке!». Никто не останется без поздравления.
Дискотека «Эктоника» продлится до завершения новогодней программы.
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