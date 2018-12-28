В 2019 году в Удмуртии появятся 15 яслей
Сейчас завершается их строительство
ФОТО: Pixabay
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В Удмуртии в течение двух следующих лет откроется 2100 новых мест в детских садах. Сейчас завершается строительство 15 яслей, в 2019 году - планируют возвести еще 12. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
Детским садам необходимо получит лицензию и разрешительные документы. На строительство яслей из бюджета выделено 1, 36 млрд рублей.
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