В 2019 году в Удмуртии появятся 15 яслей

СЕГОДНЯ 06:48 2018-12-28T06:48:44+03:00

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В Удмуртии в течение двух следующих лет откроется 2100 новых мест в детских садах. Сейчас завершается строительство 15 яслей, в 2019 году - планируют возвести еще 12. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Детским садам необходимо получит лицензию и разрешительные документы. На строительство яслей из бюджета выделено 1, 36 млрд рублей.

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