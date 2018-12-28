В Удмуртии сократят 564 работника бывшего объекта по уничтожению химоружия

СЕГОДНЯ 07:06 2018-12-28T07:06:34+03:00

Работу им предлагают по всей республике и за ее пределами

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Из-за закрытия объекта по уничтожению химоружия в Кизнере 564 человека потеряли работу. При чем 102 из них – пенсионеры. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на главу Кизнерского района Александра Плотникова.

На данный момент центр занятости населенного пункта уже нашел для сотрудников вакантные места: 66 вакансий в Кизнерском районе, по 72 – в Алнашском и Глазовском, 303 – в Можгинском, а также за пределами республики – в соседнем Татарстане.

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