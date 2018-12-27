2018-12-27T17:57:27+03:00
Дом. Семья

Колесо обозрения в Летнем саду Ижевска будет работать в новогодние праздники

Все кабины колеса отапливаются
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Хорошая новость для ижевчан, колесо обозрения в Летнем саду будет работать в новогодние праздники. Об этом сообщают Парки Ижевска.

С 1 по 13 января у всех желающих будет уникальная возможность посмотреть на зимний Ижевск с высока.

1 января колесо будет работать с 13:00 до 22:00, со 2 по 13 января с 11:00 до 22:00. Стоимость по карте Летнего сада – 170 рублей. Пополнить карту можно в терминалах парки им. М. Горького.

Кстати, все кабины колеса обозрения отапливаются.

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