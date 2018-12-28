2018-12-28T07:32:22+03:00
Общество

В Удмуртии появилась четвертая робото-ферма

Комплекс позволит увеличить объемы производства молока
Анастасия Волкова
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ФОТО: пресс-служба правительства УдмуртииФОТО: пресс-служба правительства Удмуртии
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В Старой Игре открыли роботизированную ферму на 260 голов. В этом году планируют сдать первую часть комплекса на 140 голов, а в следующем – еще на 120. Об этом сообщает правительство Удмуртии.

Как стало известно, новый формат фермы принесет увеличение объемов производства молока – с 26 до 30 тонн в сутки. Это уже четвертая роботизированная ферма, открытая на территории республики.

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