В Удмуртии появилась четвертая робото-ферма
Комплекс позволит увеличить объемы производства молока
ФОТО: пресс-служба правительства Удмуртии
Изменить размер текста:
В Старой Игре открыли роботизированную ферму на 260 голов. В этом году планируют сдать первую часть комплекса на 140 голов, а в следующем – еще на 120. Об этом сообщает правительство Удмуртии.
Как стало известно, новый формат фермы принесет увеличение объемов производства молока – с 26 до 30 тонн в сутки. Это уже четвертая роботизированная ферма, открытая на территории республики.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Удмуртии сократят 564 работника бывшего объекта по уничтожению химоружия
Еще больше материалов по теме: «Экономика Ижевска»