В Удмуртии появилась четвертая робото-ферма

СЕГОДНЯ 07:32 2018-12-28T07:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Старой Игре открыли роботизированную ферму на 260 голов. В этом году планируют сдать первую часть комплекса на 140 голов, а в следующем – еще на 120. Об этом сообщает правительство Удмуртии.

Как стало известно, новый формат фермы принесет увеличение объемов производства молока – с 26 до 30 тонн в сутки. Это уже четвертая роботизированная ферма, открытая на территории республики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии сократят 564 работника бывшего объекта по уничтожению химоружия