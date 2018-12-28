Водитель машины «Форд» сбил лося в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-28T12:48:27+03:00

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В Удмуртии 27 декабря водитель автомобиля «Форд» сбил лося на дороге. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 53-летний мужчина, водитель машины «Форд», на 212 километре автодороги «Елабуга-Пермь» Якшур-Бодьинского района сбил лося, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчина получил травмы, его доставили в больницу.

ВАЖНО!

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны, строго соблюдайте установленный скоростной режим, особенно в местах, где установлены предупреждающие о появлении диких животных дорожные знаки. Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают обратно в лес, а наоборот, выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами.

При появлении животных на проезжей части необходимо снизить скорость, вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Для того, чтобы успеть вовремя остановиться, необходимо быть предельно внимательными и аккуратными, учитывать состояние погоды и проезжей части. Помните, что внимание и осторожность могут спасти жизнь!

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