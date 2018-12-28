2018-12-28T18:47:37+03:00
Происшествия

В Ижевске трамвай сбил пешехода

Девушка получила травмы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Ижевске водитель трамвая «Т-ЗК» сбил девушку-пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 27 декабря, в четверг, напротив дома №27 по улице Гагарина водитель трамвая сбил пешехода-девушку. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, - сообщает ведомство.

По предварительным данным девушка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода в капюшоне и наушниках.

ВАЖНО!

Уважаемые пешеходы! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При переходе проезжей части соблюдайте меры безопасности: не разговаривайте по телефону, отложите наушники, уберите капюшон, закрывающий обзор. Будьте предельно внимательны и осторожны, помните, переходить проезжую часть можно лишь после того, как вы убедитесь в своей безопасности, а именно в том, что водитель приближающегося автомобиля видит вас и останавливается, чтобы пропустить.

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