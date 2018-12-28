2018-12-28T18:48:25+03:00
Происшествия

Заседание по делу экс-главы Удмуртии Соловьева пройдет 9 января 2019 года

Ему продлили меру пресечения на 6 месяцев
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: interfax.ruФото: interfax.ru
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Первое открытое заседание по уголовному делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева назначено на 9 января 2019 года, об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

В пятницу, 28 декабря, в Завьяловском районном суде республики было предварительное слушание в отношении Александра Соловьева. На нем вынесено постановление о назначении открытого заседания. Кроме того, меру пресечения оставили прежней, продлив ее на шесть месяцев – до 20 июня 2019 года, сохранив ряд ограничений. Например, получать и отправлять корреспонденцию (в том числе через Интернет), покидать домохозяйство, общаться и вести переговоры с участниками судопроизводства и так далее.

Напомним, что ранее сторона защиты настаивала на изменение меры пресечения (продолжение).

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