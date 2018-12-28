2018-12-28T16:07:06+03:00
Происшествия

Свидетелями по делу экс-главы Удмуртии Соловьева будут члены правительства и администрации Ижевска

Сторона защиты попросила меру пресечения в виде запрета на совершение определённых действий
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В пятницу, 28 декабря, в Завьяловском суде Удмуртии было предварительное слушание по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Напомним, что его обвиняют в получении взятки. И сейчас он находится под домашним арестом, но срок истекает 4 января 2019 года.

- Сторона государственного обвинения попросила суд оставить меру пресечения в виде домашнего ареста без изменения, с сохранением ранее установленных запретов и ограничений, определив ее на территории Завьяловского района по месту жительства обвиняемого. Сторона защиты просила изменить домашний арест и установить ему более мягкую меру пресечения – запрет на совершение определенных действий. Каким именно – они не уточнили. Как правило это запрет общения с конкретными людьми, например, свидетелями по уголовному делу, запрет совершения определенных действий, например, не появляться в каких-то конкретны местах, не общаться с конкурентами и так далее, - рассказал начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Удмуртии Дмитрий Малыгин.

Отметим, что сам судебный процесс по существу не начат. Ориентировочно, первое заседание пройдет в начале января. Но на нем только огласят обвинение. Есть вероятность, что рассмотрение дела примет затяжной характер.

- Объём материалов составляет более 70 томов, в списке свидетелей, которое обвинение вызывает в суд - 144 человека. Из них, порядка 50 человек - это жители других регионов. Состав безусловно разнородный, дело будет весьма интересным, - отметил Дмитрий Малыгин.

В том числе в списке свидетелей – представители правительства, администрации Ижевска, коммерческих организаций.

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