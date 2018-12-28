Девочка Соня из Удмуртии получила подарок от Александра Бречалова и теперь сможет много ходить

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-28T16:37:04+03:00

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Мечты детей из Удмуртии начали сбываться и этом помогает благотворительный проект «Мечтай со мной!». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

От имени Александра Бречалова подарок получила шестилетняя Соня, у которой сегодня, к тому же, день рождения. По словам ее мамы, анкету они заполняли еще в начале декабря и не ожидали такого сюрприза.

Сертификат на специализированную беговую дорожку вручил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов. - Спасибо волонтёрам, которые занимаются акцией, собирают мечты детей по всей стране. Сегодня день рождения у замечательной девочки Сони, это очень хороший светлый человечек. На её шарике была написана мечта о беговой дорожке, и мы её приобретаем, - пояснил Сергей Смирнов.

- Эта дорожка нам нужна по рекомендации медицинских специалистов. Мы недавно были на реабилитации, и нам сказали, что Соне надо много ходить. Но из-за погодных условий много ходить, особенно зимой, не получается, и беговая дорожка для нас просто спасение. Будем усиленно заниматься дома, стараться. Для нас это неожиданность, поэтому вдвойне приятно. Действительно, мечты исполняются, - говорит мама девочки.

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