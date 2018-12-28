Александр Бречалов примет участие в благотворительном проекте «Мечтай со мной»

СЕГОДНЯ 08:56 2018-12-28T08:56:19+03:00

Он исполнит три желания детей с опасными заболеваниями

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Александр Бречалов 27 декабря, в четверг участвовать в заседании Госсовета России в Кремле, который был посвящен теме добровольчества, под председательством президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» - это история о волонтерах, которые исполняют заветные желания детей и пожилых детей с опасными заболеваниями.

Глава Удмуртии также решил поучаствовать в проекте, по словам Александра Бречалова он последовал примеру президента России, который взял с елки пять конвертов с мечтами тяжелобольных детей.

- Сегодня я забрал три таких гирлянды. Всегда приятнее дарить, чем получать, - написал глава республики в одной из соцсетей.

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