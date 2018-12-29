2018-12-29T11:02:27+03:00
Спорт

29 декабря пройдет заключительный день «Ижевской винтовки»

Также организаторы подготовили развлекательную программу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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29 декабря, в субботу, пройдет заключительный день соревнований «Ижевской винтовки». Расписание гонок на день: в 11:00 гонка индивидуальная мужская, в 14:00 женская, спринт.

Для зрителей большая праздничная программа и автограф-сессия.

– Я хочу нас всех поздравить с тем, что впервые за несколько лет к нам вернулась полная Ижевская винтовка, то есть были и мужские и женские соревнования. Также хочу поздравить с тем, что у нас было большое количество гостей для рабочих дней. Например, в первый день соревнований было около 500 гостей. Ожидаем, что сегодня эта цифра будет превышена. Это главный итог того, что внимание руководства республики, в частности, главы Удмуртской Республики Александра Владимировича Бречалова, к этому виду спорта очень большое, - рассказал журналистам первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

А также видеотрансляцию соревнований можно посмотреть в группе «ВКонтакте» «Минспорт Удмуртии».

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