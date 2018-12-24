Почему олимпийские чемпионы не приедут на «Ижевскую винтовку»?
Олимпийские чемпионы не приедут на «Ижевскую винтовку», еще один спортсмен отказался принять участие в соревнованиях.
Дмитрий Малышко, как сообщает сайт «Чемпионат», также отказался ехать в Удмуртию.
- Когда с Кубка мира отправляют на Кубок России, это нелогичная ротация. Есть IBU, где бегает второй состав, они по определению слабее. Почему эти ребята должны оставаться в Европе, а кто-то ехать на Кубок России после сногсшибательного месяца и 15 гонок? Тут нет смысла дискутировать, нужно найти более правильный подход, - пояснил Дмитрий Малышко.
Ранее Антон Шипулин сообщил, что не примет участие в «Ижевской винтовке»(продолжение).
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