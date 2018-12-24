2018-12-24T09:20:18+03:00
Спорт

Почему олимпийские чемпионы не приедут на «Ижевскую винтовку»?

Не так давно Антон Шипулин сообщил, что не приедет на соревнования
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Олимпийские чемпионы не приедут на «Ижевскую винтовку», еще один спортсмен отказался принять участие в соревнованиях.

Дмитрий Малышко, как сообщает сайт «Чемпионат», также отказался ехать в Удмуртию.

- Когда с Кубка мира отправляют на Кубок России, это нелогичная ротация. Есть IBU, где бегает второй состав, они по определению слабее. Почему эти ребята должны оставаться в Европе, а кто-то ехать на Кубок России после сногсшибательного месяца и 15 гонок? Тут нет смысла дискутировать, нужно найти более правильный подход, - пояснил Дмитрий Малышко.

Ранее Антон Шипулин сообщил, что не примет участие в «Ижевской винтовке»(продолжение).

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