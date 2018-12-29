2018-12-29T11:28:35+03:00
Общество

Жителей Ижевска призывают сообщать о горках близи дорог

Горки у проезжей части самые опасные
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Госавтоинспекция призывает жителей Ижевска сообщать о горках, которые находятся вблизи проезжей части. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

Зимой такие горки особенно опасны, катаясь на них, дети и подростки могут стать участниками ДТП. Ребенок может не заметить приближающийся автомобиль, а водитель не сможет быстро среагировать.

Даже в случае ликвидации горки дети начинают ее раскатывать заново. Родители зачастую не контролируют, где катаются их дети.

Отдел ГИБДД УМВД России по городу Ижевску обращается к жителям с просьбой, при выявлении потенциально опасных горок, склонов, съезд которых выходит на проезжую часть, сообщать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701. Сотрудники Госавтоинспекции в оперативном порядке примут меры по ликвидации таких горок.

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