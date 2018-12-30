Почти 29 миллионов направили на ремонт дорог и выполнение соцобязательств в Ижевске
В четвертом квартале 2018 года в бюджет Ижевска поступили 25 847 тыс. рублей, сообщает пресс-служба города. Отмечается, что эти средства были получены от продажи земельных участков, которые находятся неразграниченной государственной собственности и муниципальной собственности.
- Кроме того, за этот период через аукционы и торги реализованы 3 нежилых помещения, доход в бюджет города составил 2 928 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба.
Все эти средства направили на погашение кредиторской задолженности, выполнение социальных обязательств, содержание улично-дорожной сети.
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