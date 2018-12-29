Первую ледовую переправу открыли в Удмуртии
Первую ледовую переправу открыли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по республике.
- Ледовая переправа сообщением город Сарапул - н.п. Ершовка начинает работать с 17:00 28 декабря 2018 г., движение реверсивное, - сообщает ведомство.
Также сообщается, что грузоподъемность переправы составляет 2 тонны.
Контактный телефон ООО «Олимп»: 8-982-797-79-42.
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