2018-12-30T09:12:17+03:00
Спорт

«Папина дочка»: уроженка Ижевска Алина Загитова выполнила сложный трюк с клюшкой и шайбой

Для создания видео понадобилось 12 дублей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, что вполне можно совмещать несколько видов спорта. В частности, еще и заниматься хоккеем. Девушка на камеру выполнила сложный трюк с шайбой и клюшкой. Что для этого нужно сделать? Взять шайбу на крюк клюшки, а затем поднять ее над собой, описав круг вокруг себя. А затем - вернуть обратно в исходное состояние.

Загитова призналась, что для итогового результата понадобилось 12 дублей.

Напомним, что ее отец Ильназ Загитов является профессиональным хоккеистом. По завершении спортивной карьеры в 2015 году возглавил ижевскую «Ижсталь». В сезоне ВХЛ 2015/2016 привёл команду к серебряным медалям ВХЛ.

14 декабря 2016 года главным тренером клуба стал Сергей Душкин, Загитов переведен на должность тренера. В 2018 году подписал контракт с молодежным хоккейным клубом «Ирбис» (Казань).

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Видео хоккейного трюка Алины Загитовой
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