Фигуристка Алина Загитова из Ижевска отрабатывает новый элемент

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-29T11:06:13+03:00

Видео выложил в одну из соцсетей ее тренер

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Фигуристка Алина Загитова из Ижевска начала отрабатывать новый элемент – четверной прыжок. Видео с тренировки выложил ее тренер Сергей Розанов.

- Алина работает над новыми элементами. Может быть, скоро мы увидим четверной прыжок в ее исполнении. Никогда не прекращайте мечтать о невероятных вещах, - написал Сергей Розанов под видео.

Напомним, что Алина Загитова на чемпионате России не вошла в тройку лидеров (продолжение).

Также она записала видео поздравление с Новым годом для болельщиков! А с чего начнется ее 2019 год (подробнее).

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