Фигуристка Алина Загитова из Ижевска отрабатывает новый элемент
Фигуристка Алина Загитова из Ижевска начала отрабатывать новый элемент – четверной прыжок. Видео с тренировки выложил ее тренер Сергей Розанов.
- Алина работает над новыми элементами. Может быть, скоро мы увидим четверной прыжок в ее исполнении. Никогда не прекращайте мечтать о невероятных вещах, - написал Сергей Розанов под видео.
Напомним, что Алина Загитова на чемпионате России не вошла в тройку лидеров (продолжение).
Также она записала видео поздравление с Новым годом для болельщиков! А с чего начнется ее 2019 год (подробнее).
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