2018-12-30T10:15:35+03:00
Общество

Четыре собачки нашли своих хозяев благодаря акции «Хочу домой» в Ижевске

Две собачки будут в городе, остальные уехали в районы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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В субботу, 29 декабря, в Ижевске прошла акция «Хочу домой». Любой желающий мог прийти и посмотреть на собачек, которые ищут себе новых хозяев.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

- «Хочу домой!» - акция для добрых сердец, для тех, кто любит животных. На сцене блистали только лучшие творческие коллективы города - «Атлантида» и «Вертикаль», «Линди Бум» и «Оружейный град», а в фан-зоне – интересные конкурсы и викторины от «Желтой Бирки», «Кот и пёс» и волонтеров. Не скроем: было холодно, ооочень холодно... Но! Акция согревала! И Надежда на то, что пушистики обретут хозяев тоже, - написали организаторы.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Как выяснилось, двух собачек забрали ижевчане, третья собачка уедет в Кизнерский район, а четвертая - в Шарканский. За ней приехали 5-летняя девочка Вика и ее мама. Собака стала новогодним подарком для девочки.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

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