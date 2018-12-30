2018-12-30T11:52:46+03:00
Дом. Семья

Как погода будет в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года в Ижевске и Удмуртии

Пройдет небольшой снег
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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Какой будет погода в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года рассказала начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина. По ее словам, в ночь на 31 декабря незначительно усилится ветер до 12 м/с, местами пройдет небольшой снег, слабая метель, на дорогах снежные заносы.

- 31 декабря потепление продолжится, днем температура воздуха составит -9..-14 градусов, ожидается небольшой снег. В Новогоднюю ночь в Удмуртии температура воздуха составит -12..-17 градусов, временами пройдет небольшой снег, ветер будет слабый. Днем 1 января ожидается -8...-13 градусов, - написала Алла Шумихина.

Судя по сервису «Яндекс.Погода» в Ижевске в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег и 11…-12 градусов. Ветер юго-западный 3-4 м/с.

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