Где можно будет посмотреть новогоднее обращение Президента России Владимира Путина и главы Удмуртии Александра Бречалова?
Уже совсем скоро наступит Новый год и уже почти для всех людей стало традицией смотреть новогоднее обращение президента России. «Комсомолка» выяснила, по каким каналам и во сколько можно будет его посмотреть.
КАНАЛЫ
Выступление Президента России Владимира Путина:
23.55 - СТС, ТНТ-Новый регион, Первый канал, Россия 1
00.55 - Культура, НТВ, ТВ-3, Рент ТВ, Матч ТВ, Пятый, Ю.
Выступление Главы Удмуртии Александра Бречалова:
23.55 - Моя Удмуртия, Пятый канал.
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
Около улицы Пушкинской
23.50 – выступление главы Ижевска и главы Удмуртии
00.55 – выступление президента России Владимира Путина
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