2018-12-30T13:52:14+03:00
Общество

Где можно будет посмотреть новогоднее обращение Президента России Владимира Путина и главы Удмуртии Александра Бречалова?

В этом году есть некоторые изменения
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: www.sarbc.ruФото: www.sarbc.ru
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Уже совсем скоро наступит Новый год и уже почти для всех людей стало традицией смотреть новогоднее обращение президента России. «Комсомолка» выяснила, по каким каналам и во сколько можно будет его посмотреть.

КАНАЛЫ

Выступление Президента России Владимира Путина:

23.55 - СТС, ТНТ-Новый регион, Первый канал, Россия 1

00.55 - Культура, НТВ, ТВ-3, Рент ТВ, Матч ТВ, Пятый, Ю.

Выступление Главы Удмуртии Александра Бречалова:

23.55 - Моя Удмуртия, Пятый канал.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Около улицы Пушкинской

23.50 – выступление главы Ижевска и главы Удмуртии

00.55 – выступление президента России Владимира Путина

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