Не только фигурное катание: ижевчанка Алина Загитова вбросила шайбу перед матчем КХЛ
А также устроила автограф-сессию
ФОТО: ХК «Ак-Барс»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова в Казани произвела символическое вбрасывание шайбы перед встречей клубов «Ак-Барс» и «Нефтехимик». Компанию ей составили хоккеисты Александр Свитов и Андрей Нестрашилов.
А за некоторое время до встречи команд Алина провела автограф-сессию, где в очередь выстроились сотни желающих.
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