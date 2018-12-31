Не только фигурное катание: ижевчанка Алина Загитова вбросила шайбу перед матчем КХЛ

СЕГОДНЯ 08:36 2018-12-31T08:36:41+03:00

А также устроила автограф-сессию

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова в Казани произвела символическое вбрасывание шайбы перед встречей клубов «Ак-Барс» и «Нефтехимик». Компанию ей составили хоккеисты Александр Свитов и Андрей Нестрашилов.

А за некоторое время до встречи команд Алина провела автограф-сессию, где в очередь выстроились сотни желающих.

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