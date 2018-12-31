В Удмуртии за год пропали более 2000 человек

СЕГОДНЯ 09:18 2018-12-31T09:23:31+03:00

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В 2018 году в органы внутренних дел Удмуртии поступило около 2000 заявлений о пропавших лицах. Половина из них - о несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Как правило, около 95% пропавших граждан разыскиваются сотрудниками полиции или возвращаются самостоятельно в течение первых трех суток. Не найденные в течение нескольких суток граждане объявляются в розыск, - говорится в сообщении.

Так, за 2018 год 105 человек были объявлены в розыск. 200 - найдены, в том числе и пропавшие в предыдущие годы.

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