СЕГОДНЯ 09:28 2018-12-28T09:28:33+03:00

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Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска. Постановление опубликовали на официальном сайте администрации города.

На улице Ленина, участок от улицы Вадима Сивкова в направлении улицы Карла Маркса, к ранее установленному знаку «Остановка запрещена» появится знак «Кроме инвалидов». Знаки устанавливают в целях безопасности дорожного движения.

Еще один дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» (массой 10 тонн) появится на дороге «Оранжерейного комплекса» до окружной дороги на въезде от окружной дороги Ижевска.

Напомним, что три новых дорожных знака установят на 4-й Подлесной в Ижевске(подробнее).

А также еще несколько знаков установят на дорогах Ижевска, где именно смотрите по ссылке.