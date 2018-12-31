В Ижевске лучшие диджеи города сыграют музыкальный сет
5 января с 19:00 на Центральной площади Ижевска будет горячо: 6 лучших диджеев города сыграют музыкальный сет общей продолжительностью 120 минут. Об этом сообщает региональная пресс-служба главы и правительства.
На празднике соберутся DJ OMIX, Dj K.О.Р. (АndreyAktybaev), DJ PAUL (Павел Михалев), DJ DILLEX, DJ STRELKOV и DJ MIT (Александр Митюхин), которые в течение праздника будут играт всеми любимые композиции.
Итогом мероприятия станет вручение Кубка Главы города и путевки на отдых в Крыму победителю онлайн-голосования на звание «Лучший диджей».
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