Новогодний подарок: в Удмуртию поступили 5 новых машин скорой помощи

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-31T11:47:37+03:00

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В преддверии Нового года в Удмуртии появилось еще 5 новых машин скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Один из автомобилей остался в Ижевске, остальные отправились в Сарапул, Якшур-Бодьинский, Кезский и Можгинский районы. Все машины оборудованы необходимым современным оборудованием.

Таким образом, в республике уже обновлено 70% санитарного автотранспорта – в распоряжение поступило 166 «скорых» машин за 3 года.

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