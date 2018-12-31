Чудеса под Новый год: в Ижевске водителем автобуса стала Снегурочка

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-31T13:20:52+03:00

Ее можно встретить на 40 маршруте

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В Ижевске водителем автобуса № 40 стала Снегурочка, а кондуктором – Баба Яга. Экипаж вышел в новогодних костюмах, чтобы поднять ижевчанам настроение.

- В прошлом году решила ради интереса покататься в костюме, - рассказала «КП»-Ижевск» водитель-снегурочка Полина Дружинина. – Тогда на город произвело фурор. В этом году с кондуктором решили создать автобус «в гостях у сказки». Видимо, сказывается педагогическое образование у обеих.

По словам девушки, костюмы для новогоднего выхода на линию они готовили сами. Так, у Полины он остался еще со школьных времен.

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