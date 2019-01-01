2019-01-01T14:06:10+03:00
Новый год 2019

Первый ребенок в 2019 году родился в Ижевске через 10 минут после боя курантов

Мальчик появился на свет в роддоме № 5
Валерия ШАНЬГИНА
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В 00:10 1 января в Ижевске появился на свет первый малыш в новом году. Мальчик весом 2550 грамм и ростом 44 сантиметра родился в роддоме № 5. Об этом «Комсомолке» рассказали в приемном покое медучреждения.

Этой же ночью, в 03:20, в роддоме № 6 родилась девочка весом 3200 грамм и ростом 50 см. Еще одна девочка появилась на свет в 9:50 в роддоме № 2.

В роддоме № 3 и перинатальном центре в новогоднюю ночь малышей не было.

Напомним, год назад в новогоднюю ночь на свет появилось 11 малышей. 8 из них родились в перинатальном центре. (подробнее)

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