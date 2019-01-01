В Ижевске меняют контейнеры для мусора

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:57:10+03:00

С 1 января мусор с площадок вывозят новые перевозчики

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В районах Ижевска продолжается замена контейнеров для мусора. Вместо баков прежнего перевозчика новый подрядчик ставит свои контейнеры, сообщает пресс-служба Регоператора «Спецавтохозяйство».

Отметим, до 1 января 2019 года контейнерные площадки обслуживали прежние подрядчики, а с 1 января к вывозу мусора приступили новые перевозчики:

- Индустриальный район (сектор, ограниченный ул. Советская, Удмуртская, Коммунаров, Кирова) - ООО «Мусоровозов»;

- Индустриальный район (оставшаяся часть района) - ООО «Коммтранс»;

- Ленинский район - ООО «ЭкоЛайн» ;

- Октябрьский район - ООО «Удмуртвторпродукт»

- Первомайский район - ООО «ИКЦ-ЭКО»;

- Устиновский район (сектор, ограниченный ул. Ленина, 40 лет Победы, Молодёжная, пр-т Калашникова) - ООО "Удмуртская Мусороперерабатывающая компания";

- Устиновский район (сектор, ограниченный ул. Ворошилова (чётные дома), 9-е Января, Салютовская, пр. Автозаводской) - ООО УК «РЖК»;

- Устиновский район (оставшаяся часть района и нечётные дома по ул. Ворошилова) - ООО «Эко-Мед».

При этом за содержание и чистоту на контейнерной площадке отвечают управляющие компании или ТСЖ.

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