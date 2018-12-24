«Тариф на вывоз мусора в Удмуртии: когда начнет действовать, будет ли пересматриваться и кто сможет получить льготу 50%

20 декабря в Удмуртии утвердили цену на вывоз мусора.Так, отныне жители многоквартирных домов ежемесячно будут платить 98,48 рубля с каждого прописанного в квартире человека, в частном доме - 95,2 рубля. Юридические же лица будут платить за обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами) в зависимости от категории объекта.

КОГДА ТАРИФ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ?

Новый тариф начнет действовать с 1 января 2019 года. Это значит, что уже в феврале 2019 года жители получат квитанцию со строчкой «обращение с ТКО». Отметим, что первые «нулевые» квитанции за вывоз мусора жителям Удмуртии пришли еще в декабре. Оплачивать их было не нужно, квитанции высылались лишь для сверки данных.

КАК РАССЧИТЫВАЛСЯ ТАРИФ?

- У нас было поручение главы Удмуртии Александра Бречалова сделать все возможное для того, чтобы тариф был, с одной стороны, минимальным для населения, а с другой стороны, чтобы он обеспечивал деятельность регионального оператора, - отметил Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии на заседании комиссии по тарифному регулированию в Министерстве строительства и жилищной политики Удмуртии. - Для того, чтобы деятельность в сфере обращения с ТКО велась таким образом, что мы смогли полностью решить те проблемы, которые у нас существуют, и которые на протяжении длительного времени накапливались. И для того, чтобы на годы вперед этот тариф смог позволить эту деятельность контролировать и регулировать именно в том виде, в котором это прописано в федеральном законодательстве.

Новый тариф начнет действовать с 1 января 2019 года.

КТО РЕШАЛ ВОПРОС?

Вопрос о тарифах на обращение с ТКО обсуждался совместно главой Удмуртии, Государственным советом и Контрольным комитетом Удмуртии. Также проходили встречи в рабочих группах с общественными организациями.

ЧТО ЗАЛОЖЕНО В ТАРИФ?

При расчете тарифа учтены расходы на сбор и транспортирование ТКО, расходы на захоронение отходов, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО, а также административные расходы - расходы на оплату труда и страховые отчисления на социальные нужды, а также арендная оплата офиса организации «Спецавтохозяйство».

ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ?

Одним из первых предложений было установить тариф в размере 166 руб. с каждого прописанного человека в доме и 7 рублей 54 копейки с каждого квадратного метра в квартире. Однако позже сумма снизилась - часть расходов, которые в нее закладывались, исключили. В том числе, расходы по долгам, траты на приобретение контейнеров для ТКО, служебные командировки, затраты на бензин, строительство новых мусоросортировочных станций и др.

- Когда мы говорили о заявке Регионального оператора, предусматривающей строительство мусоросортировочных станций, то изначально исходили из того, что действующие полигоны и остальные полигоны не могут быть включены в силу определенных причин. Поэтому на действующих полигонах была необходимость строительства мусоросортировочных станций. Сейчас, когда у нас есть твердое убеждение, что количество полигонов у нас в 2019 году будет увеличено, как минимум с пяти до восьми, мы понимаем, что мощности этих полигонов будет достаточно, по крайней мере, в ближайшее время для того, чтобы не вкладываться через представителей населения и юридических лиц в мусоросортировочные заводы, - объяснил Ярослав Семенов.

Из тарифа исключили на траты на приобретение контейнеров для ТКО.

- Дело в том, что на Нылгинском тракте действительно планировалось строить сортировочную станцию. Инвестиции порядка одного 1 миллиарда рублей. Соответственно, мы считаем, что та сортировка, которая на сегодняшний день возможна на территории республики - это по большому счету бизнес. И не в коем случае не может ложиться на плечи и закладываться в структуру тарифа. Для нас очень важно, и мы видим эту обратную связь от людей, когда они задают простой вопрос: «Если вы ставите сортировку и вкладываете миллиард рублей, то почему мы не являемся какими-то акционерами этой сортировки?». Потому что, по сути, строится этот завод за счет средств жителей, которые оплачивают тариф. Поэтому было принято решение, что мы такие инвестиции исключаем. При этом возможность сортировать мусор у инвесторов все равно остается, - отметил Иван Ястреб, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии.

Отдельно проговорили и исключение из тарифа на вывоз мусора затрат на приобретение контейнеров. Сейчас обязанность по обустройству контейнерной площадки остается за тем, на чьей земле она расположена: муниципальное образование либо управляющая компания.

СУММА ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ?

98 рублей 48 копеек за каждого прописанного человека в квартире и 95,2 рубля за каждого в частном доме - тарифы на обращение с ТКО только на 2019 год. Тариф будет пересматриваться ежегодно.

Отныне жители многоквартирных домов ежемесячно будут платить 98,48 рубля с каждого прописанного в квартире человека, в частном доме - 95,2 рубля.

БУДУТ ЛИ КАКИЕ-ТО ЛЬГОТЫ?

На новый тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами будут распространяться все льготы и субсидии, которые распространяются на коммунальные услуги.

Льготы:

Раньше на услугу «вывоз мусора» льгот не было, так как она была жилищной. Но теперь категории льготников будут иметь право на получение ежемесячной денежной компенсации за услугу «обращение с ТКО». По данным Регоператора «Спецавтохозяйство», компенсация будет дополнительно включена в общую сумму уже получаемой льготниками компенсации.

Право на 50% льготу на общую сумму всех жилищно-коммунальных услуг имеют следующие категории граждан:

- ветераны Великой Отечественной войны;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

- инвалиды;

- дети-инвалиды, ветераны радиационных аварий, ветераны труда;

- граждане, подвергшиеся политическим репрессиям.

Право на 30% льготу имеют малоимущие многодетные семьи.

Право на 15% льготу на общую сумму всех жилищно-коммунальных услуг будут иметь следующие категории граждан:

- ветераны боевых действий;

- члены семей участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов радиационных аварий, иждивенцы ветеранов труда.

Но необходимо помнить, что в квитанции сумма за обращение с ТКО будет указана без учета льготы, ее нужно будет оплатить в 100% объеме. А денежная компенсация льготнику придет вместе с пенсиями или иными выплатами, которые он получает. Для получения компенсации жители могут не обращаться в органы социальной защиты - расчет производится автоматически.

Субсидии:

На получение субсидии могут рассчитывать абсолютно все категории граждан, чьи ежемесячные расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи.

Для получения этой субсидии граждане должны обратиться в районные отделения МФЦ. Для каждой семьи размер субсидии будет рассчитываться индивидуально (принцип заявительный).

А КАК В ДРУГИХ РЕГИОНАХ?

Мы проанализировали данные МБХ медиа и выяснили, что самый большой тариф за вывоз ТКО установлен в Ярославской области - там жители должны платить 151,4 рубля в месяц с каждого человека. На втором месте - Башкортостан (140,9 рублей), на третьем - Санкт-Петербург (140, 1 рубля).

Напомним, еще в начале ноября предполагалось, что жители Удмуртии будут платить за вывоз мусора 166 рублей с каждого прописанного человека в доме и 7 рублей 54 копейки с каждого квадратного метра в квартире. А также то, что «нулевые» платежки, которые необходимы для сверки данных, придут жителям уже в декабре. (продолжение)

Такая сумма вызвала большой общественный резонанс и множество вопросов, на которые «Комсомолка» нашла ответы. (продолжение)

Кстати, чуть позже компания «Большая тройка» предложила другой тариф на обращение с ТКО, который оказался ниже ранее заявленного - 7,61 рубля за один кв. м в квартире, а для частных домовладений - 135,25 рубля с человека. (продолжение)

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