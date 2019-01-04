За четыре дня новогодних выходных в Удмуртии поймали 142 пьяных водителя

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:03:41+03:00

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С 29 декабря по 2 января 2019 года на дорогах Удмуртии поймали 142 пьяных водителя. Такие данные приводит 1 отдел УГИБДД МВД по республике. Также за указанное время произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 39 участников дорожного движения получили травмы, из них четверо детей.

- Основными видами аварий были: 11 наездов на пешеходов, 13 столкновений транспортных средств, - сообщили в 1 отделе.

В частности, 2 января в Ижевске на улице Орджоникидзе произошло массовое ДТП из шести автомобилей: четыре легковушки, грузовой автомобиль-мусоровоз марки «МАЗ» и машина скорой помощи. «Комсомолка» выяснила подробности аварии.