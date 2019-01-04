2019-01-04T13:07:30+03:00
Общество

Дворник-художник нарисовал портрет молодого Калашникова на набережной Ижевска

Это четвертый рисунок Семена Бухарина в рамках проекта
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства УдмуртииФото предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

Дворник-художник Семен Бухарин продолжает радовать жителей своими рисунками из снега на набережной Ижевска. В пятницу, 4 января, он запечатлел портрет молодого Михаила Калашникова. В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения великого конструктора.

Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Напомним, что большой проект «Семь неожиданных чудес от дворника-художника» уже идет четвертый день. В первый день года он нарисовал свинку, 2 января – лицо Петра Чайковского, 3 января - Эйфелеву башню и сделал надпись на удмуртском языке «выль арен». Рисунки продолжат появляться до 7 января.

Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Забег Дедов Морозов, фестиваль креативных саней и Рождественская гонка! Публикуем афишу на 4 января в Ижевске (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За четыре дня новогодних выходных в Удмуртии поймали 142 пьяных водителя
Удмуртия получит 199,888 млн рублей субсидий на лекарства
Знаменитая американская рестлерша променяла Джона Сина на уроженца Ижевска
Жителя Ижевска наказали за поддельные водительские права
Жительница Удмуртии прошла в финал вокального конкурса «Новая звезда»
Администрация Ижевска прокомментировала сообщения о том, что в жилом доме обрушился потолок
Накануне Нового года в зоопарке Ижевска родилось пять мини-пигов
Дворник-художник из Ижевска нарисовал Эйфелеву башню на набережной
В Ижевске пропал 33-летний мужчина
«Удмуртия согревает»: В Ижевске группе «Ундервуд» подарили валенки
Спасатели Удмуртии два раза выезжали на помощь рыбакам в канун Нового года
В Ижевске показали уникальное световое шоу на здании правительства Удмуртии
Более 100 ижевчан примут участие в танцевальном флешмобе «Удмуртия заряжает»
Четыре пострадавших и машины «всмятку»: в Ижевске произошла авария с участием 6 авто
В феврале в ижевских школах появятся Доски памяти военнослужащим
В Ижевске разыскивают женщину, страдающую от психического расстройства
В Ижевске посмотреть праздничные салюты можно будет со 2 по 6 января
Рыбаки из Удмуртии провалилась под лед в Татарстане
2 января в Ижевске ограничат движение транспорта по Пушкинской
Очевидцы: в Ижевске с 13 этажа дома на Автозаводской выпала женщина
В Ижевске меняют контейнеры для мусора
Ижевский дворник-художник нарисовал на Набережной поросенка
Первый ребенок в 2019 году родился в Ижевске через 10 минут после боя курантов
Более 5 миллионов рублей выделено Минспортом Удмуртии на молодежные проекты в 2018 году
Более 30 пьяных водителей выявили в Удмуртии 31 декабря и в новогоднюю ночь
Фото с оленем и катание на упряжках: в Ижевске пройдет фестиваль креативных саней