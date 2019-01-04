Дворник-художник нарисовал портрет молодого Калашникова на набережной Ижевска

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:07:30+03:00

Это четвертый рисунок Семена Бухарина в рамках проекта

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Дворник-художник Семен Бухарин продолжает радовать жителей своими рисунками из снега на набережной Ижевска. В пятницу, 4 января, он запечатлел портрет молодого Михаила Калашникова. В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения великого конструктора.

Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Напомним, что большой проект «Семь неожиданных чудес от дворника-художника» уже идет четвертый день. В первый день года он нарисовал свинку, 2 января – лицо Петра Чайковского, 3 января - Эйфелеву башню и сделал надпись на удмуртском языке «выль арен». Рисунки продолжат появляться до 7 января.

Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

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