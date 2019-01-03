Дворник-художник из Ижевска нарисовал Эйфелеву башню на набережной
Известный дворник-художник Семен Бухарин продолжает радовать жителей своими творениями на набережной Ижевска. В четверг, 3 января, он изобразил Эйфелеву башню и сделал надпись на удмуртском языке «выль арен», что означает «с новым годом».
Фото: Диля Ахмадишина
Напомним, что Семен Бухарин уже рисовал поросенка, запряженного в сани Деда Мороза, и лицо композитора Петра Чайковского.
Проект «Семь неожиданных чудес от дворника-художника» стартовал 1 января и продолжится до 7 января. Каждый день будут появляться новые шедевры от столь талантливого человека!
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