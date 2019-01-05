Водитель "Ауди" погиб после столкновения с грузовиком в Удмуртии

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:52:18+03:00

ДТП с погибшим стало первым в республике в новом году

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5 января около 7.30 утра на 32 километре трассы "Воткинск-Кельчино" Воткинского района произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал один человек. Как сообщает Госавтоинспекция МВД по Удмуртии, 37-летний водитель "Ауди" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Скания".

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, - сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что это ДТП с погибшим стало первым в республике в новом году.

С начала 2019 года на дорогах республики в результате ДТП пострадало четверо детей. Всего с 29 декабря по 2 января 2019 года на дорогах Удмуртии поймали 142 пьяных водителя. (продолжение)