Два ледовых фестиваля «Удмуртский лед» и «Ангелы и Архангелы» начнутся 8 января

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:18:03+03:00

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С 8 по 13 января жители Ижевска смогут понаблюдать, как идет подготовка к фестивалям «Удмуртский лед» и «Ангелы и Архангелы». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Строительство фигур планируют закончить к 13 января. Фестиваль «Удмуртский лед» пройдет во второй раз на Набережной Ижевского пруда. Художники из Ижевска, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Уфы и других городов построят около 16 скульптур. С 14 января все желающие смогут посмотреть на ледовую галерею. Кстати, тема фестиваля в этом году «Мои Родники», но участников не ограничили темой воды.

Также фестиваль «Ангелов и Архангелов», который посвящен празднику Крещения, пройдет уже восьмой раз, строительство завершат к 19 января. В этом году увеличилось количество участников – 30 команд смогут поучаствовать в фестивале. Скульптуры появятся в Парке современного искусства, рядом с родником имени Дмитрия Пригова, на Красной Горке у Свято-Михайловского собора и в Музее воды (старой водонапорной башне на центральной площади).

Все скульптуры будут объединены общей темой – Ангелами и Архангелами.

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