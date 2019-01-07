2019-01-07T11:58:47+03:00
Новый год 2019

5 января прошел Фестиваль диджеев в Ижевске

Кто не ходил на Центральную площадь, предлагаем посмотреть видео
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: https://vk.com/oputinmihailФото: https://vk.com/oputinmihail
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В Ижевске 5 января прошло яркое мероприятие – первый Фестиваль диджеев. Главный приз победителя стал Кубок главы Ижевска.

Сражались за главный приз шесть лучших диджеев. Они радовали публику своим творчеством целых два часа.

В итоге победителем стал DJ OMIX, его выбрали зрители.

Завершился вечер традиционным в этом году для Ижевска салютом.

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Фестиваль диджеев. Центральная Площадь Ижевска.Официальные партнеры мероприятия Клуб Пепелац. Участники диджеи: OMIX, PAUL, K.O.P., DILLEX, STRELKOV, MIT Ведущие: MC MAUSE & MC COOPER Красотки go-go Aurora & Ирина Анимашки: Ангелина, Анастасия, Валерия Звук и свет: Шоу сервис Организаторами Фестиваля выступают Молодежный информационно-ресурсный центр города Ижевска при поддержке Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска. Партнеры и спонсоры Сеть магазинов Горящих путевок - предоставили главный приз "Путевку в Крым"!

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