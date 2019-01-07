5 января прошел Фестиваль диджеев в Ижевске

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:58:47+03:00

Кто не ходил на Центральную площадь, предлагаем посмотреть видео

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В Ижевске 5 января прошло яркое мероприятие – первый Фестиваль диджеев. Главный приз победителя стал Кубок главы Ижевска.

Сражались за главный приз шесть лучших диджеев. Они радовали публику своим творчеством целых два часа.

В итоге победителем стал DJ OMIX, его выбрали зрители.

Завершился вечер традиционным в этом году для Ижевска салютом.

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