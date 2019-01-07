8 января в Удмуртии состоится ежегодная спринт-гонка на собачьих упряжках «Январская метель»

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:35:06+03:00

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В Удмуртии, 8 января во вторник, в 10:00 состоится ежегодная спринт-гонка на собачьих упряжках. Всех, кто приедет ждут незабываемые эмоции. В гонках примут участие спортсмены из восьми регионов – Удмуртия, Татарстан, Пермский край, Омская область, Кировская область, Башкирия и другие.

Также ожидается более 200 собак разных пород - хаски, маламуты, самоеды, якутские лайки, овчарки, доберманы, лабрадоры и даже норвежские метисы.

На протяжении всей гонки зрителей ждут различные мастер-классы, аниматоры, конкурсы и день открытых дверей в питомнике, а также розыгрыш призов по номерам билетов.

Где?

Д. Жеребенки (25й км Сарапульского тракта)

Как добраться?

По Сарапульскому тракту 25-й км. Между Каменным и Байкузино. Напротив постоялого двора "Чайная" поворот на СНТ Жеребенки, дальше по указателям "Хаски".

Для тех, у кого нет возможности добраться самостоятельно, только в день гонки будет действовать маршрут на автобусе. Билет на автобус можно приобрести вместе с билетом на гонку.

Стоимость проезда в обе стороны 300 рублей. Отъезд из города в 9:30 от ТЦ Европа, обратно в 14:30.

Сколько стоит?

Стоимость билетов при покупке заранее:

300 рублей взрослый

100 рублей дети 2-10 лет

В день гонки на месте:

400 рублей взрослый

200 рублей дети 2-10 лет

Вопросы по телефонам: +7(3412)64-96-96, +7-912-019-24-74

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