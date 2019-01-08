Житель Таджикистана в Ижевске «сдал» арендованную квартиру
В Ленинском районе Ижевска рассмотрели уголовное дело против 26-летнего уроженца Таджикистана, который «сдал» арендованную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Как стало известно, в марте 2018 года подсудимый арендовал квартиру. После чего под видом собственника опубликовал объявление о сдаче арендуемого жилья на неопределенный срок. Жилец нашелся быстро: уже в конце месяца мужчина получил деньги. Только вот квартирант въехать в арендованное жилье так и не смог.
- Вскоре приехав в арендованную квартиру, потерпевшая не смогла открыть дверь, обратилась в полицию и выяснила, что указанная квартира принадлежит совершенно другому гражданину, - сообщили в ведомстве.
Подсудимый свою вину признал и получил штраф в размере 6 тыс. рублей.
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