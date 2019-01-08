В Ижевске стартовал фестиваль «Удмуртский лед»

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:20:57+03:00

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На Набережной началась работа участников фестиваля «Удмуртский лед», проводимого в городе во второй раз. На площадке появится порядка 16 скульптур, возведут которые художники из Ижевска, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Рязани, других городов и даже стран

В этом году основной темой стали «Мои родники». Однако участники не ограничены только «водой» и смогут изобразить любой источник: например, вдохновения или творчества.

Ледовая экспозиция будет открыта для всех желающих 14 января, а пока горожане смогут наблюдать за рабой творцов.

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