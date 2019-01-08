В Ижевск прилетели первые «ангелы»
Стартовал 8 ледовый фестиваль «Ангелов и архангелов»
ФОТО: vk.com/angelfest
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В Ижевске у Свято-Михайловского собора появились первые скульптуры ангелов: свою работу начал «VIII Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов». Он посвящен празднику Крещения, поэтому строительство фигур завершат к 19 января.
Всего в фестивале примут участие около 30 команд. Экспозиция будет представлена сразу на 4 площадках: в Парке современного искусства, рядом с родником имени Д. А. Пригова, на Красной Горке у Свято-Михайловского собора и в Музее воды (старой водонапорной башне на центральной площади).
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