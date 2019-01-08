2019-01-08T16:58:56+03:00
Общество

В Ижевске пройдет конкурс-фестиваль талантов «Хрустальная елка»

В нем могут принять участие все желающие
Анастасия Волкова
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ФОТО: АРХИВФОТО: АРХИВ
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13 января на базе Республиканского музыкального колледжа по адресу ул.Ломоносова, 5Б пройдет Второй новогодний конкурс-фестиваль талантов «Хрустальная елка».

Конкурс имеет статус открытого, поэтому в нем может принять участие каждый желающий. Каждый из участников будет награжден соответствующим дипломом, эксклюзивной статуэткой и сладким подарком.

Подать заявку можно по телефонам: 8-950-819-03-25 и 8-982-121-57-35.

СПРАВКА «КП»

«Хрустальная елка» - это открытый Республиканский конкурс-фестиваль талантов в областях эстрадного, изобразительного, декоративно-прикладного, театрального искусства, хорового пения, малого кино и фото искусства.

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