В Ижевске пройдет конкурс-фестиваль талантов «Хрустальная елка»
13 января на базе Республиканского музыкального колледжа по адресу ул.Ломоносова, 5Б пройдет Второй новогодний конкурс-фестиваль талантов «Хрустальная елка».
Конкурс имеет статус открытого, поэтому в нем может принять участие каждый желающий. Каждый из участников будет награжден соответствующим дипломом, эксклюзивной статуэткой и сладким подарком.
Подать заявку можно по телефонам: 8-950-819-03-25 и 8-982-121-57-35.
СПРАВКА «КП»
«Хрустальная елка» - это открытый Республиканский конкурс-фестиваль талантов в областях эстрадного, изобразительного, декоративно-прикладного, театрального искусства, хорового пения, малого кино и фото искусства.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»