В хоккейной команде «Ижсталь» новые игроки

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:00:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В хоккейную команду «Ижсталь» прибыли новые игроки. Об этом сообщает пресс-служба команды.

А вот с нападающим Михаилом Петровым и защитником Никитой Герасимовым команда расторгла контракты, потому что игроки не отметились результативными действиями.

- Михаил Попов сыграл за команду 10 матчей при коэффициенте полезности «минус 4», Никита Герасимов в 9 сыгранных матчах за «Ижсталь» тоже не набрал результативных баллов при коэффициенте полезности «минус 4», - сообщает пресс-служба.

Также на замену прибыли новые игроки: защитник Павел Курдюков и Константин Рыжов.

Кстати, «Ижсталь» отправилась на первую в новом году серию выездных игр по маршруту Тольятти – Самара – Казань.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске пройдет конкурс-фестиваль талантов «Хрустальная елка». Подать заявку может каждый желающий (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».