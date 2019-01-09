В хоккейной команде «Ижсталь» новые игроки
В хоккейную команду «Ижсталь» прибыли новые игроки. Об этом сообщает пресс-служба команды.
А вот с нападающим Михаилом Петровым и защитником Никитой Герасимовым команда расторгла контракты, потому что игроки не отметились результативными действиями.
- Михаил Попов сыграл за команду 10 матчей при коэффициенте полезности «минус 4», Никита Герасимов в 9 сыгранных матчах за «Ижсталь» тоже не набрал результативных баллов при коэффициенте полезности «минус 4», - сообщает пресс-служба.
Также на замену прибыли новые игроки: защитник Павел Курдюков и Константин Рыжов.
Кстати, «Ижсталь» отправилась на первую в новом году серию выездных игр по маршруту Тольятти – Самара – Казань.
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