2019-01-09T09:45:39+03:00
Общество

11-летняя девочка из Ижевска пообщалась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Они встретились на Рождественской елке в Москве [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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11-летняя Маша Бочкарева из Ижевска на Рождественской елке в Москве пообщалась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Видео со встречи опубликовал сам патриарх Кирилл в соцсетях.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством детей из многодетных семей, детей священнослужителей и воспитанников детских домов, которые прибыли 8 января в Москву из разных регионов России на главную елку страны в Кремле.

- Встреча с солнечной девочкой Машей Бочкаревой из Ижевска. Маше 11 лет, она учится в 5-ом классе. На Рождественскую ёлку Маша Бочкарева приехала в своем любимом национальном платье, обняла, попросила благословение и спела Многая лета вместе со своей мамой, - подписал видео патриарх Кирилл.

Оказывается, девочка узнала, что у патриарха день рождения и написала ему письмо, в котором пожелала, чтобы его охранял Боженька всегда. И попросила благословения, чтобы Господь ей помог учиться и хорошо говорить.

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Встреча Патриарха Кирилла с Машей Бочкаревой из Ижевска.

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