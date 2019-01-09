2019-01-09T09:49:19+03:00
Общество

Все лесопилки в Удмуртии могут взять на контроль

В регионе насчитывается более 1000 лесопильных комплексов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии все лесопилки хотят взять на контроль. Соответствующий законопроект «Об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории Удмуртии» был опубликован на сайте главы и правительства республики.

Там предусмотрено требование ставить на учет все пункты приема и переработки древесины, как считают в правительстве, принятие этого закона поможет предотвратить незаконное пользование лесом и выявлять нелегальный оборот дерева.

На данный момент в регионе насчитывается более тысячи лесопильных комплексов, которые нелегально заготавливают древесину.

Кстати, документ еще должны согласовать депутаты Госсовета.

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