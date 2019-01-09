Все лесопилки в Удмуртии могут взять на контроль
В Удмуртии все лесопилки хотят взять на контроль. Соответствующий законопроект «Об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории Удмуртии» был опубликован на сайте главы и правительства республики.
Там предусмотрено требование ставить на учет все пункты приема и переработки древесины, как считают в правительстве, принятие этого закона поможет предотвратить незаконное пользование лесом и выявлять нелегальный оборот дерева.
На данный момент в регионе насчитывается более тысячи лесопильных комплексов, которые нелегально заготавливают древесину.
Кстати, документ еще должны согласовать депутаты Госсовета.
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