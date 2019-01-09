В Удмуртии проводится проверка по факту отравления мужчины стеклоомывающей жидкостью
В Удмуртии следственным отделом следственного управления СК России по республике проводится проверка по факту отравления стеклоомывающей жидкостью 33-летнего жителя Увинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 5 января мужчину увезли в больницу с диагнозом острое отравление неустановленной жидкостью, в тот же день он скончался, - сообщает ведомство.
Было установлено, что мужчина употребил «незамерзайку». Следователями была изъята канистра из-под жидкости.
Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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