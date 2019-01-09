2019-01-09T11:21:58+03:00
Общество

В Удмуртии проводится проверка по факту отравления мужчины стеклоомывающей жидкостью

33-летний мужчина погиб
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии следственным отделом следственного управления СК России по республике проводится проверка по факту отравления стеклоомывающей жидкостью 33-летнего жителя Увинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 5 января мужчину увезли в больницу с диагнозом острое отравление неустановленной жидкостью, в тот же день он скончался, - сообщает ведомство.

Было установлено, что мужчина употребил «незамерзайку». Следователями была изъята канистра из-под жидкости.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Все лесопилки в Удмуртии хотят взять на контроль (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии преступность в 2018 году снизилась, а раскрываемость преступлений повысилась
Разделение АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт может начаться в первом квартале 2019 года
В МВД по Удмуртии прокомментировали ДТП с пятью пострадавшими
В ДТП с участием двух машин в Удмуртии погиб человек
Пьяного угонщика задержали в Удмуртии
Пожилого мужчину ищут в Ижевске
Алкоголь могут начать продавать людям с 21 года: в Удмуртии планируют новый законопроект
9 января пройдет открытие заседание по делу-экс главы Удмуртии Александра Соловьева
11-летняя девочка из Ижевска пообщалась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Все лесопилки в Удмуртии могут взять на контроль
Двоих жителей Удмуртии наказали за незаконный оборот денег
9 января в Удмуртии ожидается небольшой снег
В Ижевске пропал 48-летний мужчина
Движение трамваев №5 и №8 в Ижевске полностью возобновляется
В хоккейной команде «Ижсталь» новые игроки
В Ижевске пройдет конкурс-фестиваль талантов «Хрустальная елка»
В Ижевск прилетели первые «ангелы»